На Южную Корею надвигается мощный тайфун

Мощный тайфун "Линглинг" надвигается на Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на местных метеорологов.

"Мощный тайфун быстро приближается к северу Южной Кореи. В пятницу после обеда тайфун будет на самом южном острове страны Чеджу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тайфун "Линглинг" станет уже 13 тайфуном в этом сезоне.

Скорость порывов ветра может достигать 200 км в час.

По всей стране объявлено предупреждение об опасности. В аэропорту на острове Чеджу уже отменили 25 авиарейсов. Кроме того, 14 пассажирским судам, осуществляющим перевозки между островом и другими частями страны, было отказано в выходе в море. Из порта в городе Инчхон были эвакуированы 300 грузовых судов в качестве меры пресечения.