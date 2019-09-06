Албания готовится к переговорам о вступлении в ЕС - МИД

Албания может уже в следующем месяце начать официальные переговоры о вступлении в Европейский Союз. Об этом заявил и.о. министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Гент Сакаи, пишет Xinhua.

“Албания имеет предварительное политическое согласие Европейской комиссии. Страна находится в первых рядах и надеется начать переговоры о вступлении в ЕС”, - сказал Сакаи.

Вместе с тем он признал, что процесс обретения членства в ЕС “зависит не только от Албании, но и развития ситуации в Европе”. “Мы работаем не только над тем, чтобы начать переговоры, но и над тем, чтобы оказаться в правильном положении после их старта”, - подчеркнул и.о. главы МИД.

Сакаи добавил, что вместе с Албанией право на начало переговоров о вступлении в ЕС имеет также Северная Македония. “Не должно быть разделения между Албанией и Северной Македонией относительно начала переговоров о вступлении 18 октября. Албания выполнила все требования и имеет потенциал продолжать двигаться по пути интеграции”, - отметил он.

Напомним: в июне ЕС отложил начало официальных переговоров о приобретении членства в ЕС Албанией и Северной Македонией до октября. Еврокомиссия рекомендовала, чтобы эти переговоры велись с обоими балканскими государствами после воплощения ими необходимых реформ.