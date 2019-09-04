Турция отправила военных в Россию учиться управлять С-400

Военнослужащие ВВС Турции начали учения в России, в ходе которых будут учиться управлять ЗРК С-400. Об этом сообщило Минобороны Турции.

"В рамках проекта по системам противовоздушной и противоракетной обороны дальнего действия С-400, в российском городе Гатчина началось обучение с участием личного состава ВВС Турции", - указано в заявлении Минобороны.

Как известно, 27 августа было объявлено о начале второго этапа поставки ЗРК С-400 из РФ в Турцию. Пока больше сообщений о прибытии новых самолетов не поступает.

Недавно Турция заявила о том, что нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США, продолжит покупать системы С-400 в России.