Последнее обновление: 04.09.2019 15:35

Турция отправила военных в Россию учиться управлять С-400

Военнослужащие ВВС Турции начали учения в России, в ходе которых будут учиться управлять ЗРК С-400. Об этом сообщило Минобороны Турции.

"В рамках проекта по системам противовоздушной и противоракетной обороны дальнего действия С-400, в российском городе Гатчина началось обучение с участием личного состава ВВС Турции", - указано в заявлении Минобороны.

Как известно, 27 августа было объявлено о начале второго этапа поставки ЗРК С-400 из РФ в Турцию. Пока больше сообщений о прибытии новых самолетов не поступает.

Недавно Турция заявила о том, что нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США, продолжит покупать системы С-400 в России.

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