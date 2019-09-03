Последнее обновление: 03.09.2019 11:07

Курсы наличной валюты в банках Минска на 3 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,012 рубля и составил 2,108 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,014 рубля и составил 2,114 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,308 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,315 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,16(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,17(вырос на 0,01 рубля).

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