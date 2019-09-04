Последнее обновление: 04.09.2019 15:35

Иран и Европа не пришли к согласию по СВПД

Иран и европейские страны разрешили большую часть противоречий по вопросу о реализации ядерной сделки, однако не пришли к итоговому согласию, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"У нас были противоречия в 20 вопросах, сейчас у нас противоречия по трем вопросам, то есть основная часть их (проблем - ред.) решена, но мы пока не пришли к окончательному знаменателю", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Президент Ирана в ходе заседания правительства также выразил сомнение, что за среду и четверг удастся достичь согласия с другой стороной.

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