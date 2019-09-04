МИД Болгарии раскритиковало российскую выставку об "освобождении Европы"

Министерство иностранных дел Болгарии резко раскритиковало проведение выставки в посольстве РФ, которая рассказывает об «освобождении» страны Советским Союзом в 1944 году. Соответствующее заявление связано с открытием 9 сентября выставки «75-летие освобождения Восточной Европы от нацизма», которую организует посольство РФ в Софии, сообщает Balkan Insight.

«Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что штыки советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековую репрессию», - говорится в заявлении.

МИД Болгарии рекомендует российскому посольству не употреблять «сомнительный термин освобождение», который «ставит в привилегированное положение» некоторые политические круги Болгарии, поскольку это является «вмешательством во внутренние дела страны».

В болгарском ведомстве подчеркнул, что 9 сентября и его последствия должны оставаться в руках историков и ученых, чтобы получить полную и точную оценку влияния на развитие Болгарии в XX веке.