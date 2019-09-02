Последнее обновление: 02.09.2019 14:46

Президент Польши выступил против возрождения формата G8

Президент Польши Анджей Дуда выступил против возрождения формата "Большой восьмерки" с участием России.

"Это очень сложный вопрос. Ситуация с Россией очень сложная", - заявил Дуда на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, отвечая на вопрос о присоединении России к G7.

По его словам, в контексте "действий" России необходимо задать вопрос, нужно ли подходить к сотрудничеству с РФ по принципу business as usual. "Это значит, что мы делаем с ней бизнес потому, что заинтересованы в этом. Я считаю, что невозможно таким образом привести ситуацию в норму. Это моя позиция", - сказал польский президент.

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