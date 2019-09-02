Последнее обновление: 02.09.2019 14:46

Зеленский: Приоритет - мощная боеспособная армия от агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Загороднюку утвердить план обороны и комплекс мероприятий с целью обеспечения безопасности Украины от агрессии. Об этом он заявил во время встречи с руководством правительства, Верховной Рады и правоохранительных органов.

"Приоритет - мощная боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для построения крепкого войска. В том числе разработать и утвердить план обороны, комплекс мер по обеспечению безопасности страны от агрессии", - подчеркнул глава государства.

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