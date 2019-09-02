Последнее обновление: 02.09.2019 13:08

Президент Казахстана поручил совершенствовать закон о митингах и разрешить мирные

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил совершенствовать законодательство о митингах и разрешить проведение мирных акций, о чем заявил в понедельник, впервые выступая с посланием народу, которое не транслировалось в прямом эфире.

“Согласно Конституции, наши граждане обладают правом свободного волеизъявления. Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешение на их проведение. Выделять для этого специальные места. Причем, не на окраинах городов”, - заявил Токаев, чье избрание на пост президента сопровождалось акциями протестов и задержанием сотен недовольных итогами выборов.

Токаев поручил в понедельник совершенствовать законодательство о митингах, но с оговоркой.

“Любые призывы к неконституционным действиям, хулиганские акции, будут пресекаться в рамках закона”, - сказал Токаев.

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