Украина, Польша и США подписали договор о газовом сотрудничестве

Представители Украины, Польши и Соединенных Штатов заключили в субботу, 31 августа, в Варшаве трехстороннее соглашение по укреплению энергобезопасности в регионе.

Оно предполагает, в частности, расширение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Польшу, а оттуда - в Украину. Меморандум подписали министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк и полпред правительства Польши по стратегической инфраструктуре Петр Наимский. Он заявил, что с 2021 года Варшава сможет поставлять Киеву шесть миллиардов кубометров природного газа ежегодно, что в четыре раза превышает нынешний показатель.

Инфраструктура региона расширится за счет газопровода Baltic Pipe, строительство которого должно завершиться к концу 2022 года, а также развития газового порта в Свиноуйсьце. По прогнозам Наимского, мощность газового порта в Свиноуйсьце к 2021 году будет увеличена на 5 процентов - до 7,5 млрд кубометров, передает Польское радио. Украина сможет покупать СПГ напрямую у США или у польского концерна PGNiG. "Мы приложим все усилия, чтобы диверсифицировать поставки газа Украине, которая в настоящий момент полностью зависит от российского экспорта", - заявил Наимский на пресс-конференции.

США поддерживают стремление Польши стать распределительным центром природного газа, из которого энергоноситель будет экспортироваться в соседние страны. "Мы должны построить региональную инфраструктуру, мы должны построить новую инфраструктуру между Польшей и Украиной, - сказал Рик Перри. - В этом суть трехстороннего соглашения".

Александр Данилюк подчеркнул, что следующим важным шагом к достижению энергонезависимости для Украины будет получение доступа к СПГ, который в основном поступает из США.

Двумя днями ранее, 29 августа, группа "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) подписала соглашение с польской нефтегазовой госкомпанией PGNiG о приобретении и импорте в Украину американского природного газа. "Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, оттуда он попадет в Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года", - сказано в пресс-релизе.

Сейчас единственным ограничением для увеличения экспорта в Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия-Подкарпатье. "Мы ожидаем, что мощность этих газопроводов будет расширена не позже чем к 2021 году", - отметил глава PGNiG Петр Возняк.

По данным корпорации, импорт сжиженного природного газа Польшей растет. Если в 2016 году доля СПГ составляла около 8,5% во всей структуре импорта, то в 2018 году она превышала 20%. С момента запуска терминала в Свиноуйсьце PGNiG уже получила 70 партий сжиженного газа с общим объемом в 7,5 млрд кубометров после регазификации.

Украина подчеркивает возможность транзита СПГ из США в Румынию, Молдову и Венгрию.