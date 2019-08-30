Разведка США выдвинула новую версию ЧП с ракетой под Северодвинском

Взрыв на полигоне ВМФ России возле села Нёнокса под Северодвинском 8 августа произошел во время подъема со дна Белого моря ракеты с радиоизотопным источником питания, утерянной во время более ранних испытаний. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомленные с содержанием доклада американской разведки.

"Это не был запуск нового оружия, это была миссия по спасению ракеты, потерянной во время предыдущих испытаний", - отметил собеседник канала.

"Взрыв произошел на одном из кораблей, задействованных в операции, он вызвал реакцию в ядерном сердечнике ракеты, что привело к утечке радиации", - уточнил другой источник.

В 2018 году CNBC узнал, что Москва уже проводила подготовку к аналогичной миссии. Тогда военные собирались поднять со дна Баренцева моря ракету, затонувшую в результате неудачного старта.

В операции были задействованы три корабля, один из которых был оснащен оборудованием, необходимым для безопасного обращения с радиоактивными материалами из ядерного сердечника ракеты.

Ранее эксперты Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) обнаружили в районе аварии под Северодвинском специализированное судно "Серебрянка", предназначенное для сбора таких материалов.

Как отмечает телеканал, тесты крылатой ракеты с ядерной силовой установкой - "Буревестник", а в обозначении НАТО - "Skyfall" - в этом году до инцидента проводились лишь однократно, а с ноября 2017 по февраль 2018 года - четыре раза, причем каждый из них заканчивался неудачей.

Министерство обороны РФ сообщило об инциденте на военном полигоне близ села Нёнокса под Северодвинском 8 августа. По официальным данным, взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Некоторые эксперты опасаются, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин.

В результате трагедии погибли пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны. Трое военных и трое специалистов "Росатома" были ранены. Росгидромет после взрыва в Северодвинске зафиксировал кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз.

По данным правительства Архангельской области, более 100 человек, оказывавших помощь пострадавшим от взрыва под Северодвинском, прошли медицинское обследование. Минздрав региона обнаружил в мышечной ткани одного из врачей радиоактивный цезий-137.

По информации интернет-издания "Медуза", никто не предупредил специалистов, которые оказывали помощь пострадавшим, что им предстоит работать с облученными. По данным издания, в областной больнице о радиации узнали через несколько часов после того, как начали оперировать пострадавших, а дезактивацию начали проводить лишь на следующий день.