В США появился шестой вид вооруженных сил

В Соединенных Штатах начало официально действовать космическое командование, которое стало шестым видом вооруженных сил страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

Документы, которые официально утверждают космическое командование Вооруженных сил США подписал глава Пентагона Марк Эспер в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и высокопоставленных военачальников.

"Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе - в сфере будущего противостояния. Мы обладаем возможностями выявить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США", - заявил Трамп на торжественной церемонии.

По его словам, командование обеспечивает гарантию, что никто не сможет поставить под вопрос американское доминирование в космосе.

"Потому что мы знаем лучший способ предупреждения конфликта - подготовиться к победе", - сказал Трамп.

Возглавит космическое командование генерал Джон Рэймонд. В его подчинении будут находиться силы и средства, отвечающие за информирование о ракетных угрозах, работу спутников, управление космическими полетами и поддержку операций в космосе.

Как сообщалось, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп официально утвердил решение о создании Космического командования Соединенных Штатов как действующее объединенное боевое командование.

Космическое командование США заберет на себя задачи и обязанности, связанные с космосом, которые ранее были возложены, в частности, на Стратегическое командование США, а также на структуры, которые занимались подготовкой и проведением операций в космосе.