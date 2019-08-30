Названы самые безопасные города планеты

Столица Японии стала самым безопасным городом мира в 2019 году. Об этом говорится в ежегодном рейтинге Safe Cities Index 2019, опубликованном The Economist Intelligence Unit.

Эксперты оценивали 60 крупных городов по 57 показателям, затрагивающим цифровую безопасность, здравоохранение, безопасность инфраструктуры и личную безопасность. В общем зачете лидерами стали Токио, Сингапур и Осака. Также в топ-10 попали Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн.

В конце рейтинга оказались Янгон в Мьянме, венесуэльский Каракас и нигерийский Лагос.

Также в исследовании отмечается, что в городах сейчас проживает 56% населения планеты. К 2050 году этот показатель вырастет до 68%.