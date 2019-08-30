Последнее обновление: 30.08.2019 13:38

Ученые впервые пересадили человеку роговицу из стволовых клеток

Японские исследователи впервые пересадили ткани роговой оболочки глаза, полученной искусственным путем на основе стволовых клеток. Об этом сообщает NHK.

"Группа исследователей Осакского университета, которую возглавляет профессор Кодзи Нисида, 25 июля провела операцию трансплантации на левом глазе сорокалетней женщины, страдающей от серьезного заболевания роговицы глаза", - говорится в сообщении.

Как рассказали ученые, они использовали частицы ткани роговой оболочки, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека, или iPS-клеток.

По словам врачей, на данный момент у пациентки не наблюдается реакции отторжения, а ее зрение восстановилось настолько, что она больше не испытывает трудностей в повседневной жизни.

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