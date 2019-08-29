OMV ожидает введения в строй "Северного потока-2" согласно плану

Австрийский энергетический концерн OMV рассчитывает на введение в строй газопровода "Северный поток-2" в намеченные сроки.

Компания Nord Stream 2 AG сообщила нам, что график строительства и стоимость проекта остаются прежними, поэтому у нас нет повода для пересмотра наших планов", - ответил на пресс-конференции в Вене в четверг, 29 августа, глава OMV Райнер Зеле на вопрос о том, насколько реалистичен запуск газопровода в конце 2019 или начале 2020 года.

По его словам, проект реализован более чем на 75 процентов. Большинство стран - Финляндия, Швеция, Германия, - через территориальные воды которых проходит газопровод, дали добро на его строительство. Решающее значение на сроки завершения строительства окажет дата, к которой датские власти примут решение по "Северному потоку-2", и то, выдадут ли они разрешение на его прокладку через свои территориальные воды, сказал Райнер Зеле.

Дания - последняя страна, которая должна одобрить строительство для своевременного завершения проекта. Компания Nord Stream 2 AG подала три заявки на прохождение магистрали в датских территориальных водах. Первая из них предполагает прокладку трубы по кратчайшему маршруту, повторяющему путь газопровода "Северный поток". Рассмотрение этой заявки затягивает недавно принятый в Дании закон, предписывающий согласование таких решений с МИД королевства. Две другие заявки предусматривают прокладку труб через исключительную экономическую зону Дании вблизи острова Борнхольм.

Nord Stream 2 AG, контролируемая российским монополистом "Газпромом", реализует строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. В финансировании проекта участвуют также европейские предприятия Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper. Газопровод прокладывают по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком".

США, а также ряд европейских стран выступают против сооружения "Северного потока - 2", утверждая, в частности, что этот трубопровод усилит зависимость Европы от поставок газа из России.