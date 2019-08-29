Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции "относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепление пропорциональности избирательной системы". При этом тест законопроекта пока отсутствует.

Вместе с тем Зеленский внес законопроекты, которые предусматривают изменения в Конституцию, в том числе "законодательную инициативу народа", "закрепление полномочий президента Украины создавать независимые регуляторы, Национальное антикоррупционное бюро", а также относительно "отмены адвокатской монополии". Тексты этих законопроектов также пока отсутствуют на сайте Рады.

Парламент Украины нового созыва четверг открыл свое первое заседание. Ожидается, что в первый рабочий день новой Рады будет назначен премьер-министр, на этот пост фракция "Слуги народа" выдвинула замглавы Офиса президента Украины Алексея Гончарука. Верховная рада на первом же заседании намерена проголосовать не только за кандидатуру премьера, но и утвердить состав правительства. Также ожидается, что депутаты в четверг одобрят в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.