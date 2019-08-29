Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла принял в четверг утром ушедшего в отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое национальное правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.

Ранее кандидатуру Конте выдвинули "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия, которые составят основу нового парламентского большинства.

"Президент Серджо Маттарелла принял Джузеппе Конте и предложил ему сформировать правительство, Конте мандат принял", - сказал Дзампетти, выступление которого транслировало в прямом эфире государственное телевидения Rai.

Встреча, в ходе которой президент предложил Конте составить список новых министров, продолжалась более 50 минут.

В среду на консультациях у Маттареллы руководство "Движения" и Демпартии проинформировало президента о достижении политических договоренностей и согласовании кандидатуры Конте, который может возглавить Совет министров во второй раз.

После вручения мандата на формирование правительства он проведет консультации по министерским должностям и вернется на прием к президенту, чтобы передать ему список министров и заручиться его одобрением.

Нынешний правительственный кризис начался 8 августа, когда вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое "Лига" составляла с "Движением", и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.

В итоге Конте был вынужден подать Маттарелле прошение об отставке, а президент республики назначил консультации, которые в случае тупика могли завершиться роспуском парламента и назначением им досрочных выборов.