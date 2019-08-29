Последнее обновление: 29.08.2019 11:05

ЕС признает изменения климата угрозой для безопасности

ЕС признает климатические изменения одной из угроз для безопасности, эта тема впервые будет обсуждаться с министрами обороны европейских стран, сообщила в четверг журналистам в Хельсинки глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В четверг и пятницу в Хельсинки проходят неформальные переговоры глав дипломатических и оборонных ведомств. Это традиционный формат для совещаний ЕС при переходе председательства от одной страны к другой. В настоящее время в ЕС председательствует Финляндия.

"Мы начнем сегодня с обсуждения вопроса климатических изменений, обороны и безопасности, в том числе имея в виду ту работу, которую мы делаем в контексте ООН и саммита, который ожидается в Нью-Йорке. И мы признаем - я думаю, ЕС делает это одним из первых, - что изменения климата создают угрозы для безопасности", - сказала Могерини журналистам. Трансляцию вела пресс-служба ЕК.

Она подчеркнула, что с министрами обороны этот аспект будет обсуждаться впервые.

В сентябре в ООН пройдет заседание Организации, посвященное проблемам климата.

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