"Лукойл" получил уведомления контрагентов о претензиях по ЧП на "Дружбе"

"Лукойл" получил уведомления контрагентов о претензиях в связи с ЧП на нефтепроводе "Дружба"; оценки их суммы и перспектив пока нет, но руководство компании полагает, что это не окажет существенного негативного влияния на ее финансовое состояние, говорится в отчете "Лукойла" по МСФО за первое полугодие.

"Компания и ряд других компаний группы были уведомлены различными контрагентами о направлении им претензий на предмет поставки предположительно не соответствующих спецификации объемов нефти через нефтепровод "Дружба" (принадлежащий и эксплуатируемый государственной компанией "Транснефть") во втором квартале 2019 года... В настоящее время компания не может надежно оценить сумму претензий и вероятность или перспективы их успеха, но руководство считает, что конечный результат данных разбирательств не окажет существенного негативного влияния на финансовое состояние группы", - говорится в отчете.

Там отмечается, что превышение в нефти содержания хлорорганических соединений "предположительно привело покупателей к фактическим и будущим финансовым потерям". При этом "потери не были полностью определены или подтверждены".

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".