Пожары в Амазонии: Перу и Колумбия созывают лидеров стран на встречу

Президенты Перу Мартин Визкарра и Колумбии Иван Дюк созывают встречу лидеров стран, граничащих с Амазонским дождевым лесом в связи с пожарами в Бразилии и Боливии. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на совместное заявление президентов.

"Соседи Бразилии - Перу и Колумбия - призвали другие страны, расположенные возле Амазонского дождевого леса встретиться в следующем месяце, чтобы попытаться найти решение относительно лесных пожаров в Бразилии и Боливии и создать пакт в защиту крупнейшего в мире тропического леса", - говорится в сообщении.

Президенты Перу и Колумбии сообщили, что встреча состоится 6 сентября в колумбийском районе Амазонии - в Летиции.

По словам Дюка, надо поставить вопрос пожаров в Амазонском дождевом лесу на уровне президентов и разработать совместный план действий в защиту этого леса.

Отмечается, что одновременно в Боливии уже горит не менее 10 тысяч квадратных метров леса.

Международные лидеры на саммите G7 в Биаррице договорились выделить деньги на помощь в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Нынешние пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют "легкими планеты", на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания увеличивается.