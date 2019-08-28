В ООН в мае запустили программу, отслеживающую передвижения террористов

Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала работать в мае. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности Организации заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления Организации Владимир Воронков.

"Мы запустили в мае нашу контртеррористическую программу (по отслеживанию) передвижений террористов", - сказал Воронков.

По его словам, это многолетняя, многомиллионная программа, в которой задействованы много различных органов ООН, в том числе Контртеррористическое управление, Управление ООН по наркотикам и преступности, Управление по коммуникационным технологиям и Международная организация гражданской авиации.

Как объяснил Воронков, речь идет об использовании информации о перемещении террористов. В частности предполагается сбор расширенных данных о пассажире.

"Я бы хотел поблагодарить Королевство Нидерланды за их продолжающийся технологический и финансовый вклад, которые позволил этой программе начать работать. Также хочу поблагодарить Катар и другие государства, Евросоюз за их поддержку, в том числе финансовую", - отметил он.