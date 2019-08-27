Последнее обновление: 27.08.2019 18:00

ФАС РФ ведет переговоры с Беларусью и Казахстаном о создании лоукостеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет переговоры с казахскими и белорусскими партнерами о создании лоукостеров в этих странах, чтобы повысить конкуренцию в низкобюджетном сегменте авиаперелетов. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Артемьев.

"Развивать систему лоукостеров очень важно, мы просили наших казахских, белорусских друзей подумать над созданием своих перевозчиков такого класса, которые стали бы конкурентами нашим лоукостерам. Мы это хотим развивать, но всё долго решается, они еще не почувствовали, что это очень прибыльный, хороший бизнес, и в социальном смысле очень важный для людей. Но мы их убеждаем", - сказал он.

Артемьев добавил, что хорошим вариантом было бы довести количество лоукостеров в России до пяти-шести и хотя бы еще по одному в странах Таможенного союза.

"Нам хотелось бы иметь пять-шесть лоукостеров в России и еще несколько в дружеских странах, в Таможенном союзе хотя бы по одному, чтобы они все этим делом занимались, в том числе, на международных перевозках", - объяснил он.

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