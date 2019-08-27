Последнее обновление: 27.08.2019 17:48

В Британии оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки

Лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения, говорится в совместном заявлении партий.

Глава лейбористской партии Джереми Корбин во вторник провел встречу с представителями Шотландской национальной партии, либерально-демократической, "зеленой" и независимой группой Change UK.

Участники договорились, что совместными усилиями будут пытаться предотвратить Brexit без сделки, включая применение таких мер, как вотум недоверия правительству правящей консервативной партии.

"Участники договорились о необходимости действовать сообща, чтобы найти практические шаги по недопущению выхода без сделки, включая возможность принятия законов или объявления вотума недоверия", - говорится в документе.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, однако ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение.

Ожидается, что переговоры сторон продлятся вплоть до 31 октября.

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