Европейское космическое агентство отказывается от полетов на российских “Союзах”

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует временно прекратить полеты своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях. Об этом заявил глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

"К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе" (российский пилотируемый корабль). В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал он.

Как позднее уточнил Пишель, это связано с контрактными отношениями Европейского космического агентства с NASA по работе на МКС. Он не смог сказать, когда агентство может вновь возобновить полеты своих астронавтов на станцию на российских кораблях, пояснив, что этот вопрос обсуждается с партнерами по МКС.

С 2011 года к Международной космической станции (МКС) из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.