Последнее обновление: 27.08.2019 10:42

В Румынии распалась правящая коалиция

В Румынии распалась правящая коалиция, которая находилась у власти с 2016 года.

26 августа о прекращении сотрудничества с социал-демократами объявил соруководитель Альянса либералов и демократов (ALDE) Кэлин Попеску-Тэричану.

Он обосновал это тем, что с ним не консультировались при принятии ряда решений, что привело к потере доверия. Попеску-Тэричану потребовал от четырех министров, представляющих ALDE, покинуть свои посты.

Глава правительства Виорика Дэнчилэ, представляющая Социал-демократическую партию (PSD), отказалась уходить в отставку.

Она заявила, что социал-демократы намерены продолжать исполнять правительственные обязанности, но на сей раз при поддержке депутатов других партий.

"Для того, чтобы избежать внеочередных выборов, PSD требуется найти нового партнера по коалиции. По плану парламентские выборы в Румынии должны состояться в конце 2020 года. Сейчас социал-демократы занимают 205 из 465 парламентских кресел", - отмечается в сообщении.

Конфликт между ALDE и PSD обострился после того, как социал-демократы решили выдвинуть Виорику Дэнчилэ на должность президента страны, выборы которого пройдут 10 ноября 2019 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование