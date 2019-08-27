Последнее обновление: 27.08.2019 10:42

Лидеры G7 определили Top-5 текущих проблем на планете

Категории: G7 Украина

Итоговое заявление лидеров G7, принятое по итогам прошедшего с 24 по 26 августа в Биаррице, Франция, саммите, включает всего пять итоговых пунктов: ВТО, Иран, Украина, Ливия, Гонконг.

Лидеры G7 пришли к согласию о необходимости реформировать ВТО в части более эффективной защиты интеллектуальной собственности и более действенного урегулирования торговых споров.

Иранская ядерная программа стоит вторым пунктом в списке.

На третьем месте – ситуация в Украине. В документе говорится, что в ближайшие недели Франция и Германия намерены организовать встречу в «нормандском формате», на которую пригласят Путина и Зеленского.

Стабильность в Ливии может быть достигнута только с помощью политического урегулирования, говорится в итоговом заявлении.

Лидеры G7 призвали всех участников противостояния в Гонконге избегать насилия.

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