G7 готовит соглашение о помощи в борьбе с пожарами в лесах Амазонии

Международные лидеры собрались на саммите G7 в Биарриц, готовят соглашение о помощи в борьбе с пожарами в тропических лесах Амазонии.

"Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в воскресенье они приблизились к подписанию соглашения о предоставлении "технической и финансовой помощи", - говорится в сообщени ВВС.

Встреча лидеров G7, отмечает ВВС, проходит на фоне международной напряженности по поводу беспрецедентных пожаров в Бразилии. Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в антиэкологической риторике и отсутствии действий по незаконной вырубке лесов.

Президент Макрон на прошлой неделе назвал пожары в Амазонии "международным кризисом" и настаивал на том, что бы вопрос о них должен быть приоритетом на саммите G7.

В воскресенье он сказал, что все лидеры "договорились о том, чтобы как можно скорее помочь странам, пострадавшим от пожаров".

"Наши команды контактируют со всеми странами Амазонии, чтобы мы могли доработать некоторые очень конкретные обязательства, связанные с техническими ресурсами и финансированием", - добавил Макрон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна предоставит 10 миллионов фунтов стерлингов для защиты тропических лесов Амазонии.

Как сообщалось, после ощутимого международного давления президент Бразилии Жаир Болсонару приказал направить военных на помощь в борьбе с масштабными и опустошительными лесными пожарами. Для сброса воды на пораженные районы задействовали боевые самолеты.

Перед саммитом G7 президент Совета ЕС Дональд Туск сказал, что ликвидация пожаров в Амазонии является одним из приоритетов для ЕС на этом саммите G7. По его словам, это может стать препятствием ратификации европейскими странами знакового торгового соглашения со странами Южной Америки в то время как Бразилия не может обуздать пожары.

А министр финансов Финляндии даже призвал ЕС рассмотреть вопрос о полном запрете импорта бразильской говядины.

Болсонару обвиняют в поощрении шахтеров и лесорубов, которые намеренно поджигают лес ради его незаконной вырубки. Анализ BBC также установил, что рекордное количество зафиксированных пожаров совпадает с резким уменьшением штрафов за нарушения, касающиеся окружающей природной среды.

Нынешние пожары в тропических лесах Амазонки, которые называют «легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Число очагов возгорания продолжает увеличиваться.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, согласно которому за год темпы уничтожения лесов Амазонки увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под вопрос выводы этого отчета.