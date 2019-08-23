Последнее обновление: 23.08.2019 15:27

РФ на год продлила правила уничтожения санкционной продукции

Правительство России продлило до 31 декабря 2020 года срок действия правил уничтожения сельхозпродукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в РФ в рамках контрсанкций.

Постановление вносит изменение в постановление правительства РФ от 31 июля 2015 года, продлевая срок действия правил до 31 декабря 2020 года. В списке государств происхождения сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу: США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Как ранее сообщалось, более 21 тысячи тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, было обнаружено и уничтожено за пять лет действия продэмбарго.

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