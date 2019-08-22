Последнее обновление: 22.08.2019 17:40

ЕС выступил против возвращения России в "большую восьмерку"

ЕС выступает против возвращения РФ в "семерку" до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата. Об этом заявил в четверг журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в структурах ЕС.

"Надо сказать ясно, что ЕС твердо остается на позиции, что причины исключения РФ из "восьмерки" в 2014 году все еще остаются сегодня, поэтому ЕС будет против идеи приглашения РФ в "семерку". Приглашение РФ на встречи семерки без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости", - сказал источник, говоря о предстоящем саммите G7 во Франции.

По его словам, для диалога с РФ существует формат G20, тогда как "семерка" должна оставаться "форумом демократий, приверженных общим ценностям".

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