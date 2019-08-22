ВОЗ призвала изучить влияние микропластика на здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не считает попадающий в организм микропластик угрозой здоровью людей, но призывает учёных исследовать его влияние, говорится в сообщении организации.

"Нам срочно требуются более глубокие знания о воздействии микрочастиц пластмасс на здоровье, поскольку эти частицы присутствуют везде, в том числе в воде, которую мы пьём. Судя по имеющейся у нас ограниченной информации, в сегодняшних концентрациях микропластик в питьевой воде не представляет опасности для здоровья. Однако нам нужно знать больше. Нам также нужно остановить рост пластикового загрязнения во всем мире", - передаются в сообщении слова директора департамента ВОЗ по общественному здравоохранению, окружающей среде и социальным детерминантам здоровья, доктора Марии Нейры.

Согласно данным ВОЗ, микрочастицы пластмасс крупнее 150 микрометров не могут поглощаться организмом человека.

"Вместе с тем более интенсивно может происходить поглощение и перемещение в организме крайне малых микрочастиц пластмасс, в том числе наноразмерных, однако на этот счет имеются очень скудные данные", - отмечается в сообщении.

По данным ВОЗ, потенциальная опасность микропластика выражается в трех формах: он может представлять физическую опасность для человека, химические вещества из микропластика могут приводить к отравлению организма, кроме того, токсичными могут быть микроорганизмы на микропластике.