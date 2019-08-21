Последнее обновление: 21.08.2019 16:57

Пекин пригрозил Вашингтону санкциями за продажу истребителей Тайваню

Власти Китая пригрозили ввести санкции против американских компаний после того, как Белый дом официально одобрил соглашение на 8 миллиардов долларов США по продаже оружия Тайваню, которое включает 66 новейших американских истребителей F-16. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Генг Шуанг, сообщает BBC.

"Китай пригрозил ввести санкции против американских компаний, связанных с продажей истребителей F-16 Тайваню, если Вашингтон завершит сделку", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, Соединенным Штатам необходимо прекратить продавать оружие и прекратить военные контакты с Тайванем.

Китай считает Тайвань своей территорией, которую нужно воссоединить с КНР, если нужно - то даже силой это сделать.

Ранее Белый дом официально одобрил соглашение на 8 миллиардов долларов США по продаже оружия Тайваню, которое включает 66 новейших американских истребителей F-16C/D.

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