В правительстве Германии назвали условие для возвращения России в G7

Россия может вернуться в G7 в случае устранения причин, по которым произошло исключение, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Зайберт.

"Вы знаете о сегодняшнем положении, обе ситуации (в Крыму и Донбассе – ред.) сохраняются, таким образом, решение партнеров по G7 остается в силе. Если устранение этих причин будет возможным, можно будет говорить об изменении формата встречи", - сказал Зайберт, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он добавил, что в Берлине "приняли к сведению, что президент США хочет поднять эту тему в Биаррице, там состоится обсуждение".

Президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите в Биаррице, сообщила ранее репортер телеканала CNN Кайли Атвуд со ссылкой на источник.