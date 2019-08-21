Австралия поможет международной коалиции в Персидском заливе

Министерство обороны Австралии направит боевой корабль, беспилотный аппарат и военный персонал в Персидский залив для обеспечения безопасности торгового судоходства. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает ABC .

"Австралия направит боевой корабль, беспилотный аппарат и военный персонал в Персидский залив для присоединения к международной коалиции в борьбе с действиями Ирана в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

По словам Моррисона, решение было принято для обеспечения безопасности торгового судоходства в регионе.

Он добавил, что в Австралию через Ормузский пролив проходит до 30% нефти, и поэтому препятствование судоходству в регионе является вопросом национальной безопасности для страны.

Указывается, что правительство страны уже несколько недель размышляло над принятием этого решения.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля объявило о присоединении к инициированной Вашингтоном международной коалиции для обеспечения безопасности торгового судоходства в Персидском заливе.

Как известно, в июле Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе за якобы нарушение территориальных вод. Это произошло после того, как британцы арестовали возле Гибралтара иранский танкер, обвинив в нарушении санкций против Сирии.

19 августа иранский танкер Grace 1 вышел из Гибралтара в Средиземное море, однако британский танкер до сих пор задержан Тегераном.