Макрон и Трамп договорились вернуть Россию в G8 в следующем году

Французский и американский президенты в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, договорились вернуть Россию в «Большую семерку» уже в следующем году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа.

«Во вторник высокопоставленный чиновник администрации заявил CNN, что Трамп и Макрон во вторник договорились в телефонном разговоре пригласить Россию на саммит G7 в следующем году. Ожидается, что возможность восстановления формата G8 лидеры обсудят эти выходные на встрече G7», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что этот телефонный разговор был запланирован для общего обсуждения встречи G7 во Франции, которая начнется в субботу. По словам источника, именно Макрон предложил пригласить РФ на встречу в следующем году, и Трамп согласился. США будут принимать саммит G7 в 2020 году.

Россию выгнали из группы государств через аннексию украинского Крыма в 2014 году.

Между тем в этот вторник президент США Дональд Трамп публично заявил, что готов поддержать возвращение Москвы в группы наиболее развитых стран, восстановив затем G8, если бы такое предложение было высказано.

Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции отметил, что возвращение к формату G8 и «реанимация» отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании «украинского кризиса».