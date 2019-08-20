Последнее обновление: 20.08.2019 17:30

Премьер-министр Италии Конте заявил о своей отставке

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте объявил во вторник, что решил подать в отставку.

"После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту республики, чтобы передать ему прошение об отставке", - заявил он в ходе выступления в сенате.

Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров по правящей коалиции, партия "Лига", поставила вопрос о доверии правительству. Также он принял во внимание критику в свой адрес со стороны лидеров этой партии.

"На этом заканчивается деятельность этого правительства", - добавил он.

В ходе выступления перед сенаторами Конте критиковал лидера "Лиги" - вице-премьера Маттео Сальвини за "безответственность" и попытки вмешиваться в работу других министров.

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