На севере Индии эвакуировали более тысячи туристов из-за наводнений

Власти северного индийского штата Химачал-Прадеш провели эвакуацию свыше тысячи туристов в связи с сильнейшими муссонными ливнями, которые привели к подтоплению ряда селений и нарушили дорожное сообщение в регионе, пишет во вторник газета Hindustan Times.

По ее информации, по всему штату были зафиксированы многочисленные случаи схода оползней, из-за которых более 670 дорог оказались полностью или частично заблокированы.

"Сейчас мы ведем подготовку к эвакуации оставшихся застрявших туристов и ожидаем, что дороги будут расчищены уже к обеду. Если понадобится, правительство штата задействует для этой операции вертолеты", - сообщил газете представитель местной администрации.

Ранее сообщалось, что за последние два дня грозовые ливни и спровоцированные ими наводнения унесли в северных штатах Индии жизни почти 60 человек.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.