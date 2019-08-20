Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения

Первым совместным проектом госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкой компании Baykar Defence станет ударный беспилотный летальный аппарат нового поколения "Акинджи", сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Ударный беспилотник нового поколения "Акинжи" разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен, в первую очередь, для вооружения как турецких, так и украинских вооруженных сил. Одна из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм", - цитирует пресс-служба гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

По данным пресс-службы, этот БПЛА относится к новому "тяжелому" классу беспилотников, он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 километров, в также имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более тонны вооружения и находиться в полёте сутки. На вооружении "Акинжи" - управляемые ракеты, обычные и высокоточные бомбы.

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное. Предприятия "Укроборонпрома" ведут совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем. За последние годы было налажено стабильное взаимовыгодное работа, которая позволяет совместить сильные стороны наших оборонно-промышленных комплексов. И создание совместного предприятия является еще одним важным шагом, который повысит обороноспособность двух стран.

Ранее "Укрспецэкспорт" и Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.