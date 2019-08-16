Япония готова предоставить роботов для демонтажа ядерных объектов в КНДР. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники.

«Япония заявила Соединенным Штатам, что готова предоставить свою робототехнику для использования в демонтаже ядерных объектов и установок по обогащению урана в Северной Корее», - говорится в сообщении.

Япония использовала роботов на дистанционном управлении во время ликвидации последствий аварии на первой Фукусимской АЭС в 2011 году. Японское правительство считает, что эта же технология может быть использована и в Северной Корее, сообщают источники.

Данное предложение является частью усилий Японии внести свой вклад в переговоры о денуклеаризации. В Токио обеспокоены, что могут остаться «за бортом», поскольку Соединенные Штаты и Северная Корея усиливают дипломатию.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Вашингтон и Пхеньян к наиболее быстрому возобновлению переговоров о денуклеаризации на рабочем уровне.