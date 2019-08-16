Последнее обновление: 16.08.2019 16:06

Джонсон и Столтенберг обсудили нарушение Россией ракетного договора

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по телефону обсудили актуальные вопросы деятельности Североатлантического альянса. Об этом сообщили в офисе британского премьера.

«Премьер-министр и генеральный секретарь обсудили ряд важных вопросов, касающихся НАТО, включая войну в Афганистане, закупку Турцией российских ЗРК С-400 и нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», - сообщили в офисе.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили вопросу взносов в бюджет НАТО. Как отмечает официальный Лондон, все союзники должны достичь показателя расходов на оборону на уровне 2% от ВВП.

«Премьер-министр и генеральный секретарь отметили, что рады работать вместе и ожидают встреча лидеров НАТО в декабре в Лондоне», - заявили на Даунинг-стрит.

3-4 декабря Лондон будет принимать саммит НАТО, посвященный семидесятой годовщине основания Альянса.

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