Суд оставил под арестом бывшего президента Кыргызстана Атамбаева

Суд в Бишкеке оставил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

По словам адвоката Сергея Слесарева, такое решение принято сегодня на выездном заседании Бишкекского городского суда, сообщает 24.kg.

«Судебное заседание было закрытым, хотя в постановлении говорилось о том, что оно будет открытым. К сожалению, решение первой инстанции оставлено в силе. Прежде всего судьи нарушили Конституцию», - сказал Слесарев.

По информации СМИ, против супруги бывшего президента Раисы Атамбаевой также возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в том, что она оказывала давление на судей.

По словам же самой Атамбаевой, она никогда не вмешивалась в политику, не оказывала давления на судей и вообще не знает, где какой суд находится.

Ранее бывший серый кардинал судебной системы Манас Арабаев дал показания на Раису Атамбаеву. По его словам, она заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. Просила ее не трогать. От ее имени на встречи по делу строительной компании БЛС приходил некий Бектурсун Айталиев.

«Я действительно знаю Манаса Арабаева, поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева. Я знала, что политика — грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и против меня», - сказала Атамбаева.

Как сообщалось, 8 августа правоохранители Кыргызстана со второй попытки задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Первая попытка была предпринята силовиками 7 августа вечером, однако сторонники экс-президента оказали сопротивление, захватив шестерых спецназовцев. В четверг, 8 августа, заложников отпустили.

Тогда же Атамбаев принял решение сдаться. Его отвезли в ГСУ ГКНБ на допрос, а впоследствии задержали.

Экс-президенту предъявлены официальные обвинения в коррупции.

Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности до 26 августа. Он отказался подписать следственные документы.

До этого парламент лишил Атамбаева статуса и привилегий экс-президента, поскольку Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.