Курсы наличной валюты в банках Минска на 15 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,008 рубля и составил 2,04 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,017 рубля и составил 2,055 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,27 рубля, минимальная продажа выросла на 0,016 рубля и составила 2,292 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,11(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,12(вырос на 0,01 рубля).