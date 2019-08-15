В Молдове отменили смешанную систему выборов

Парламент Республики Молдова проголосовал в окончательном чтении за закон об отмене смешанной системы выборов и за возвращение к пропорциональной системе (по партийным спискам).

Согласно новому законодательству, предусмотрено снижение проходного барьера на парламентских выборах: для партий - с 6% до 5%, для политических блоков - с 8% до 6%.

Граждане Молдовы, проживающие за пределами страны, будут иметь право голосовать в течение двух дней. Также новая система разрешает голосование за пределами Молдовы по просроченным паспортам.

С избирательного законодательства республики также исключен пункт о запрете финансовых пожертвований для политических партий от представителей молдавской диаспоры.

Как сообщалось, смешанная избирательная система, которая стала предметом жестокой критики со стороны Венецианской комиссии, была введена в июле 2017 года. Парламентские выборы по смешанной системе прошли в Молдове 24 февраля 2019 года. Инициатором отмены смешанной системы выборов стала коалиция, в состав которой вошли Партия социалистов и блок «ACUM».