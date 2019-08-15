Последнее обновление: 15.08.2019 14:10

Непал ужесточит требования к желающим покорить Эверест

Правительственная комиссия Непала намерена ввести для альпинистов, которые хотят взойти на Эверест, требование о наличии необходимого опыта в горах. Об этом сообщает BBC.

"Правительственная комиссия Непала рекомендует проверять альпинистов, которые хотят покорить гору Эверест, на достаточность опыта пребывания в горах", - говорится в сообщении.

Так, комиссия предлагает выдавать разрешение только тем альпинистам, которые уже доходили до вершин с высотой не менее 6 500 метров.

Также желающим необходимо будет предоставлять справку о состоянии здоровья и брать с собой в поход опытного гида.

Комиссия, в которую входят чиновники, опытные иностранные альпинисты и эксперты, также предлагает увеличить стоимость разрешения на поход на вершину Эвереста минимум до 35 тысяч долларов для одного человека, и до 20 тысяч долларов для желающих покорять другие горы высотой более 8 000 метров.

Отмечается, что соответствующие предложения появились после того, как в этом году на Эвересте погибли не менее 11 человек. Девять из них погибли именно на стороне Непала и двое – со стороны Тибета.

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