Последнее обновление: 15.08.2019 14:10

Китай обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге

США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.

Ранее Комитет по международным делам палаты представителей США опубликовал заявление с призывом к Китаю отказаться от подавления мирных протестов в Гонконге. Они выразили обеспокоенность тем, что Китай "снова рассматривает возможность жестокого подавления мирных протестов". Конгрессмены отметили, что комитет палаты представителей "призывает Пекин прекратить посягательство на автономию Гонконга". В опубликованном заявлении говорится, что "никакие иностранные державы не разжигают это несогласие". По мнению американских политиков, это является результатом "последовательных нарушений Пекином своих обязательств по выполнению воли народа Гонконга".

"Искажение действительности, слепое следование двойным стандартам американскими политиками уже близки к истерике. Они вступили в сговор с радикальными преступными элементами и с умопомешательством вовлечены в антикитайские преступные дела в Гонконге", - говорится в опубликованном заявлении.

В представительстве МИД также заявили, что решимость правительства Китая и китайского народа по защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития "тверда как скала".

"Любые попытки сдержать развитие Китая, подорвать процветание Гонконга и принцип "одна страна – две системы" окажутся под сокрушительным ударом всего китайского народа, в том числе гонконгских соотечественников", - говорится в заявлении.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

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