Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 2,032 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2,038 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,273 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,009 рубля и составила 2,276 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,12(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,11(снизился на 0,01 рубля).