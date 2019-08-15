Huawei помогала африканским режимам следить за оппозицией

Китайская компания Huawei поддерживала правительства африканских стран, в частности, Уганды и Замбии, в слежке за их политическими оппонентами.

Один из крупнейших телекоммуникационных концернов мира предоставлял технику, которые власти африканских стран используют для цифровой слежки и цензуры, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на сотрудников африканских спецслужб, сотрудничающих с представителями Huawei.

Кроме того, в не менее чем двух случаях сотрудники китайской компании лично помогали властям африканских стран шпионить за политическими оппонентами. В частности, речь идет о перехвате зашифрованных сообщений и информации в соцсетях, а также отслеживании местонахождения с помощью данных телефонов.

В 2018 году спецслужбы Уганды с помощью сотрудников Huawei попытались получить доступ к зашифрованной переписке музыканта и депутата Роберта Кьягуланьи, известного под псевдонимом Боби Вайн, отмечает газета. После этого был задержан сам оппозиционер, а также несколько его сотрудников. Кроме того, были нарушены планы проведения протестных акций

При этом отсутствуют подтверждения, что компания Huawei помогает шпионской деятельности африканских правительств в интересах Пекина. Кроме того, в технологиях Huawei не было выявлено ничего особенного, что бы делало возможными подобные действия. В свою очередь представители китайской компании опровергли данные газеты.

Руководство Huawei неоднократно отвергало обвинения Вашингтона в хакерской и шпионской деятельности в интересах китайских властей. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны, передает DW.