В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплату криптовалютой

Новая Зеландия стала первой страной, которая поддержала компании, платящие своим сотрудникам в криптовалютах, пишет Financial Time.

Постановление налоговой службы страны вступает в силу с 1 сентября. При этом постановлением устанавливается несколько условий, при которых компании могут рассчитываться со своими сотрудниками криптовалютами.

В частности, платить криптовалютами можно за работы выполненные в рамках трудового соглашения, выплаты должны быть не меньше, чем в национальной валюте. При этом используемая криптовалюта должна быть привязана к одной из нацвалют.