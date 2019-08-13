Последнее обновление: 13.08.2019 16:42

В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплату криптовалютой

Новая Зеландия стала первой страной, которая поддержала компании, платящие своим сотрудникам в криптовалютах, пишет Financial Time.

Постановление налоговой службы страны вступает в силу с 1 сентября. При этом постановлением устанавливается несколько условий, при которых компании могут рассчитываться со своими сотрудниками криптовалютами.

В частности, платить криптовалютами можно за работы выполненные в рамках трудового соглашения, выплаты должны быть не меньше, чем в национальной валюте. При этом используемая криптовалюта должна быть привязана к одной из нацвалют.

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