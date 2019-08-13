Зеленский упростил предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в порядок получения гражданства Украины иностранцами, принимавших участие в защите Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшихся политическим преследованиям. Соответствующий указ №594/2019 обнародован на сайте главы государства.

"С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, решения вопросов получения гражданства Украины отдельными категориями лиц, постановляю внести в Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и выполнения принятых решений, ... изменения", - говорится в документе.