Польская правящая партия вышла на парламентские выборы самостоятельно

Польская правящая партия "Право и справедливость" (PiS) участвует в парламентских выборах самостоятельно, а ее конкуренты из оппозиции создали коалицию, следует из информации Государственной избирательной комиссии страны.

Парламентские выборы пройдут в Польше 13 октября. Польским избирателям предстоит избрать 460 членов сената (нижняя палата парламента) и 100 депутатов сейма (верхняя палата).

"Государственная избирательная комиссия зарегистрировала шесть избирательных комитетов. Среди них комитеты "Право и Справедливость" и "Гражданская коалиция" (коалиция оппозиционных сил, костяк которого составляет партия "Гражданская платформа" - ред.)", - говорится в сообщении.

Таким образом, правящая партия "Право и справедливость" под руководством Ярослава Качиньского пойдет на выборы самостоятельно. Как сообщалось ранее, PiS вела переговоры о коалиции с движением "Kukiz - 15" под руководством рок-музыканта Павла Кукиза. Однако недавно Кукиз объявил, что стартует на выборах совместно с Польской крестьянской партией.

Оппозиция же идет на выборы в составе "Гражданской коалиции", в которую вошли, в том числе оппозиционные партии "Гражданская платформа" и "Новочесная".

Пока не зарегистрирован избирательные комитет "Левые", объединяющий политические силы левого толка. Избирком потребовал от них устранить недостатки в документах, поданных на регистрацию.

Последние социологические опросы говорят о том, что PiS может выиграть выборы самостоятельно. Социологи отдают партии Качиньского более 40% голосов избирателей, а их ближайшим конкурентам из "Гражданской коалиции" - менее 30%.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Польше 25 октября 2015 года. Победу с 37,58% голосов одержала партия PiS под руководством Ярослава Качиньского – брата погибшего в авиакатастрофе в 2010 году президента Польши Леха Качиньского. Второе место заняла "Гражданская платформа" с 24,09% голосов. Далее расположились "Kukiz - 15" (8,81%), "Новочесна" (7,6%) и Польская крестьянская партия (5,13%).