Ученые-ядерщики признали «мини-Чернобыль» в Белом море

Инцидент на Северном флоте России в пятницу, повлекший гибель пяти человек и спровоцировавший кратковременный скачок радиации в Северодвинске, стал результатом взрыва ядерного мини-реактора в ходе испытаний в интересах Минобороны. Об этом сообщил научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Вячеслав Соловьев, выступая в эфире местного телевидения («Канал-16»), пишет finanz.ru.

Эти проводятся в рамках научной программы Саровского ядерного центра, цитирует Соловьева target="_blank" rel="noopener">«Фонтанка». Речь идет о «создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов», - уточнил он.

Подготовка к испытанию нового оружия длилась больше года, рассказал директор РФЯЦ Валентин Костюков. Трагедия, по его словам, произошла не на береговой части полигона, как утверждало Минобороны, а в акватории Белого моря.

В Архангельской области сейчас работает государственная комиссия, изучающая все обстоятельства катастрофы.

Западные специалисты между тем уверены: весь комплекс информации, доступной на текущий момент, говорит о том, что авария могла произойти при испытаниях ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - одного из шести видов «чудо-оружия», представленного публике президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.

Об этом, в частности свидетельствуют и спутниковые снимки, отмечает директор программы нераспространения в Восточной Азии Института международных исследований в Миддлбери Джеффри Льюис.

В момент трагедии в море находилось российское судно «Серебрянка» - перевозчик ядерных материалов. «Такие корабли не нужны при испытаниях обычных ракет. Они требуются, когда вам нужно поднять с морского дна источники радиоактивных материалов», - объясняет Льюис.

То же судно выходило в море в ноябре 2017 года, когда, по данным американской разведки, «Буревестник», или 9M730 по классификации НАТО, испытывался в последний раз.

На тот момент все испытания ракеты, имеющей, по словам Путина, неограниченную дальность заканчивались неудачами, а в одного одного из них радиоактивный снаряд упал в Баренцево моря, вынудив власти провести экстренную операцию по его извлечению, рассказывал CNBC источник в спецслужбах США.

После выступления саровских ученых молчание по поводу трагедии прервал «Росатом». В официальном сообщении на сайте госкорпорация признала, что «трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания».

Называть такие источники реакторами не совсем корректно, пояснили позднее в «Ростатоме». Скорее речь, идет о «ядерной батарейке».

Два человека погибли на месте, еще трое получили ожоги и травмы и скончались в больнице. Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский могут получить посмертные государственные награды.

Работы по созданию ракет с ядерной силовой установкой проводились еще в 1950х в США, напоминают эксперты OWP: их минусом оказался радиоактивных шлейф, который оставался на траектории полета. Из-за этого идея была отвергнута.